بعد طي غياب 724 يوما.. النجعي: مررت بأوقات صعبة

اعترف سامي النجعي، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، بمروره بأوقات صعبة، أثناء فترة الإصابة التي أبعدته 724 يومًا عن المشاركة مع «الأصفر».

ودخل النجعي بديلًا لزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 77 من موقعة انتصار فريقه على الفتح 3ـ0، السبت، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي.

وسجَّلت المباراة ظهوره الأول منذ مشاركته لمدة 22 دقيقة في لقاء الفريق مع الرائد 22 أغسطس 2024 لحساب أولى جولات دوري الموسم قبل الماضي.

وبعد ذلك اللقاء، غاب اللاعب عن مباريات النصر لنحو عامين كاملين بسبب قطع في الرباط الصليبي.

وعقب طيه مدة الغياب الطويلة قال النجعي في تصريحات للناقل التلفزيوني الحصري: «حققنا ثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار، ونعد جماهير النصر بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «مررت بأوقات صعبة بسبب الإصابة، لكنني اجتهدت وتجاوزتها بفضل الله، ثم بدعم اللاعبين والنادي وأهلي. وأقول لهم: الله يعطيكم العافية جميعًا».

وتابع: «أتمنى أن أتمكن من رد جزء بسيط من جميل جماهير النصر ووقفتها معي».