سيرو يقترب من مغادرة الشباب بالمخالصة

دخل السويسري فنسنت سييرو، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، في مفاوضات مع إدارة ناديه من أجل توقيع مخالصة مالية، تمهيدًا لرحيله عن صفوف الفريق، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المفاوضات بين الطرفين اقتربت من مراحلها النهائية. وسيوقِّع اللاعب مخالصةً ماليةً، وينهي عقده الذي تبقَّى منه موسمٌ واحدٌ.

وكان سيرو خاطب إدارة الشباب خلال الفترة الماضية، وطالبها بالحصول على رواتبه المتأخرة لأكثر من ثلاثة أشهر قبل أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

ويُنتظر أن يُحسم مستقبل المهاجم بشكل نهائي خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل اقترابه من مغادرة النادي العاصمي.