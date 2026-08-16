فيسينج: استشرت اللاعبين قبل تغييرهم

كشف الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن أنه استشار اللاعبين قبل اتخاذ القرار بتغييرهم خلال مباراة الخلود التي انتهت بالتعادل 1ـ1 ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي.

وقال فيسينج في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «قبيل تغيير اللاعبين تم استشارتهم هل في إمكانهم إكمال المباراة من عدمه قبل اتخاذ القرار بتبديلهم».

وأضاف المدرب: «أنا موجودٌ مع اللاعبين منذ خمسة أسابيع، وأعرفهم جميعًا، لذا تغييراتي في المباراة كانت مدروسةً».

وتابع الألماني: «كنا نسعى إلى أن نبدأ الموسم بنتيجةٍ إيجابيةٍ، لكن مع الأسف لم نتمكَّن من حسم المباراة، وأضعنا ركلة جزاءٍ. الآن علينا أن نفكر في اللقاءات المقبلة».

وحول مدى رضاه عن أداء لاعبيه، رد فيسينج: «اللاعبون قاتلوا، لكن ليس بالأمر السهل أن تلعب نصف ساعةٍ منقوصًا من لاعبٍ. بعد المباراة لم نرَ أي شيءٍ سلبي، أمَّا بالنسبة إلى الجماهير، فلديها رأيها، ونحتاجهم معنا، ونعمل لأجلهم».

وشدَّد مدرب الفريق الاتحادي على أهمية التركيز قبل لقاء النجمة، الثلاثاء، ضمن دور الـ 32 لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.