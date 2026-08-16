بداية متعثرة

تعثر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في بداية مشواره بدوري روشن السعودي إثر سقوطه في الفخ التعادل أمام ضيفه الخلود 1ـ1، السبت، على ملعب الإنماء ضمن منافسات الجولة الأولى. تصوير: علي خمج