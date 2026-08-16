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بداية متعثرة
2026.08.16 | 12:39 am
تعثر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في بداية مشواره بدوري روشن السعودي إثر سقوطه في الفخ التعادل أمام ضيفه الخلود 1ـ1، السبت، على ملعب الإنماء ضمن منافسات الجولة الأولى. تصوير: علي خمج
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