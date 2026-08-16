هدف الفتح «سابقة» في مسيرة كوستا

أحرز البرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، هدفًا في باكورة مبارياته مع «الأصفر»، محققًا بذلك سابقة في مسيرته الاحترافية.

واستهل كوستا مشواره مع النصر بالدخول بديلًا في الدقيقة 66 من مباراة فريقه مع الفتح، السبت، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي.

وبعد دخوله بسبع دقائق سجّل الهدف الثالث للفريق الذي أنهى المباراة فائزًا 3ـ0.

ولم يسبق للاعب البالغ من العمر 25 عامًا تسجيل هدف في مباراته الأولى مع أي فريق ارتدى قميصه على أرض الملعب.

وقبل انضمامه إلى النصر عبر نافذة الانتقالات الحالية، مثّل كوستا أندية سبورتينج براجا البرتغالي، وألميريا وريال مايوركا الإسبانيين.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، لم يسجل لاعب الوسط أي أهداف مع براجا، فيما وضع بصمته التهديفية الأولى بقميص ألميريا خلال ظهوره الـ 19، أمّا هدفه الأول مع مايوركا فجاء في مباراته الثالثة، ليكون هدفه بشعار النصر الأسرع بين بداياته التهديفية.