6 مواجهات.. العطوي لا يهزم النصر

فشلت محاولةٌ سادسةٌ من خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، لتحقيق انتصاره الأول على النصر، بعدما خسر أمامه بثلاثيةٍ نظيفةٍ، السبت، في باكورة جولات دوري روشن السعودي.

وخاض العطوي اختباره السادس أمام النصر، والأول برفقة الفتح الذي تولى تدريبه الصيف الجاري.

وسبق للمدرب السعودي ملاقاة الفريق العاصمي أربع مراتٍ حين كان يقود الدفة الفنية لفريق الاتفاق، وتلقَّى هزيمتين 0ـ1 و2ـ3، وتعادل بالقدر ذاته «1ـ1» و«2ـ2».

وخلال تجربته مع ضمك تقابل مرةً واحدةً مع النصر، وخسر بنتيجة 2ـ3.

وجاءت جميع مواجهاته مع النصر في إطار منافسات بطولة دوري روشن السعودي.