ميلان يعاقب يونايتد برباعية

أنهى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم استعداداته للموسم الجديد بخسارةٍ قاسيةٍ 2ـ4 أمام مضيفه ميلان الإيطالي، بقيادة مدربه السابق البرتغالي روبن أموريم، في مدينة فروتسواف البولندية، السبت.

وتقدَّم فريق المدرب مايكل كاريك عبر هاري ماجواير في الدقيقة 2 برأسيةٍ من ركلةٍ ركنيةٍ، نفذها البرتغالي برونو فرنانديش، وأدرك ميلان التعادل بعد خطأ دفاعي، سمح للمهاجم البرتغالي الجديد جونزالو راموش بالتوغل داخل منطقة الجزاء، وتمرير كرةٍ عرضيةٍ إلى النيجيري صامويل تشوكويزي، أسكنها الشباك «37».

وحصل يونايتد على ركلة جزاءٍ قبل نهاية الشوط الأول حين عرقل المدافع البلجيكي كوني دي وينتر مواطنه يوري تيليمانس، وسدَّدها فرنانديش، لكنَّ تورياني تصدَّى لها بنجاحٍ، وهي الجزائية الثانية التي يهدرها قائد الفريق خلال المباريات التجريبية.

واستعاد يونايتد زمام المبادرة بعد أن استغل الدنماركي باتريك دورجو تمريرةً خلفيةً خاطئةً من فيليبو تيراتشانو «51»، لكنَّ ميلان عادلَ النتيجة مجددًا عندما حوَّل ألفادجو سيسيه تسديدة تشوكويزي غير المتقنة في الشباك عند القائم البعيد «57».

وانهارت فرقة «الشياطين الحمر» أمام هجمات ميلان، لتتلقَّى هدفين آخرين في الدقيقة 68 عندما حوَّل راموش عرضية تشوكويزي برأسه إلى الشباك، وبعد ثلاث دقائق، حينما انطلق لوفتوس تشيك، لاعب وسط تشيلسي السابق، ليسجل الرابع.

وشارك المهاجم ماركوس راشفورد للمرة الأولى مع يونايتد منذ عودته من فترة إعارة إلى برشلونة، بطل الدوري الإسباني.

وأُقيل المدرب البرتغالي أموريم من منصبه مدربًا لمانشستر يونايتد، يناير الماضي، بعد 14 شهرًا من توليه مهامه الفنية.