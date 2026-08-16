«كتايا» تختتم بطولة الشطرنج

تُوِّج المصري عدلي أحمد للمرة الثانية تواليًا بلقب بطولة موسم جدة للشطرنج، التي نظَّمتها جمعية «كتايا» للرياضات الذهنية، واختُتمت فعالياتها، الأربعاء، بعد منافساتٍ استمرت أسبوعين بمشاركة نحو 400 لاعبٍ ولاعبةٍ من مختلف دول العالم.

وحصل بطل المسابقة على جائزةٍ قدرها 20 ألف ريال، فيما جاء في المركز الثاني الجورجي سيباشفيلي، ونال عشرة آلاف، وحلَّ المصري هشام عبد الرحمن ثالثًا، وحصد خمسة آلاف.

وأكدت البطولة نجاحها في استقطاب اللاعبين من مختلف دول العالم، وتعزيز مكانة جدة التاريخية بوصفها وجهةً تحتضن الفعاليات الرياضية والثقافية النوعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم جودة الحياة، وتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.