«محاربات الصحراء» يخطفن برونزية أمم إفريقيا

عانى المنتخب المغربي الأول لكرة القدم للسيدات من خيبة أملٍ جديدةٍ في ركلات الترجيح ضمن كأس أمم إفريقيا، السبت، بخسارته أمام الجزائر 2ـ3 بعد التعادل 1ـ1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وخرج المنتخب المغربي، صاحب الأرض، من الدور نصف النهائي، الأربعاء، عقب خسارته أمام الكاميرون بركلات الترجيح إثر تصدي حارسة المرمى لثلاث ركلاتٍ متتاليةٍ.

وتكرَّر السيناريو نفسه أمام «محاربات الصحراء» في الرباط حيث سجلت سيدات المغرب أول ركلتين ترجيحيتين، ثم أهدرن الثلاث التالية.

وأخفقت الجزائر في التسجيل من ركلتي ترجيحٍ من أصل أربعٍ قبل أن تحرز إيناس بلومو ركلة الفوز، وتمنحها الميدالية البرونزية، وهي المرة الأولى التي تخرج فيها بإنجازٍ من البطولة.

وتقدَّمت كوثر أزراف للمغرب في الدقيقة 37 من الوقت الأصلي، وعادلت لينا بوساحة النتيجة «83»، ولم يتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين.

وهذه النسخة الثالثة تواليًا التي يستضيف فيها المغرب البطولة، ويُخفق فيها بعد أن حلَّ وصيفًا في 2022، و2024.

وتأهل المنتخبان إلى نهائيات كأس العالم 2027 في البرازيل مع طرفي النهائي الكاميرون ومالاوي، اللذين سيلعبان الأحد، فيما لا تزال الفرصة سانحةً لصعود جنوب إفريقيا عبر الملحق القاري.