الأحد.. كأس الملك ينطلق بـ 3 مواجهات

تنطلق منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، الأحد، بثلاث مواجهات في البكيرية والجوف ومكة المكرمة.

ويحل فريق الحزم الأول لكرة القدم ضيفًا على البكيرية في ملعب الأخير، فيما يستضيف العروبة في الجوف أبها، ويواجه الوحدة ضيفه الشباب على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وتلعب خمس مواجهات، الإثنين، في حوطة بني تميم والزلفي وحائل والأحساء وبريدة.

ويستضيف الأنوار نظيره الأهلي على ملعبه في حوطة بني تميم، فيما يحل الرياض ضيفًا على الزلفي في ملعب الأخير، والقادسية على الطائي في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وفي الأحساء وتحديدًا بملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي يواجه العدالة ضيفه الفيحاء، فيما يحل الهلال ضيفًا على الرائد بمدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وتخوض 10 فرق مواجهات الثلاثاء للدور ذاته على خمس ملاعب في نجران وحائل وبريدة والمجمعة والرياض.

ويحل الخليج ضيفًا على الأخدود بملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ويواجه الجبلين ضيفه الاتفاق على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

ويستقبل النجمة نظيره الاتحاد في بريدة، ويلتقي الفيصلي بضيفه نيوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويستضيف الدرعية نظيره النصر على ملعب الأول بارك في الرياض.

وأخيرًا تلعب، الأربعاء، ثلاث مواجهات في خميس مشيط وجدة والمدينة المنورة.

ويواجه ضمك ضيفه التعاون على ملعب الأول في خميس مشيط، فيما يحل الخلود ضيفًا على جدة بملعب الأخير في جدة، ويستضيف العلا نظيره الفتح على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم وزع المشاركين في النسخة الجديدة من كأس الملك على مستويين، قبل سحب قرعة دور الـ 32، احتوى كل منهما على 16 فريقًا.

وشمِل المستوى الأول الفرق الـ 15، التي بقِيَت في دوري روشن السعودي، وأبها، بطل دوري «يلو» للدرجة الأولى. وجمَع المستوى الثاني الفرق الثلاثة الهابطة من «روشن»، ضمك والأخدود والنجمة، والصاعدين الفيصلي والدرعية، و11 فريقًا بقِيَت في «يلو»، واحتلت المراكز الرابع إلى الـ 14.

وحظِيَت فرق المستوى الثاني بميزة خوض مباريات دور الـ 32، أول الأدوار، على ملاعبها وبين مشجعيها.

وتُوِّج الهلال باللقب الموسم الماضي إثر فوزه 2ـ1 على الخلود، بملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.