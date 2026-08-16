ميسي يُضيّع.. وناشفيل يضرب بالأربعة

أضاع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، ركلة جزاء، ونال بطاقة صفراء، خلال مباراة تلقى فيها فريقه خسارة ثقيلة أمام ناشفيل بنتيجة 1ـ4، صباح الأحد، ما سمح للأخير بالابتعاد عن منافسه في صدارة ترتيب المنطقة الشرقية لدوري «أم أل أس» للمحترفين.

وشهد الشوط الأول ركلة جزاء لميسي صدها الحارس، في ثالث إخفاق تواليًا للأرجنتيني الذي أهدر أيضًا ركلتي جزاء أمام منتخبي النمسا، ومصر خلال بطولة كأس العالم 2026، التي حلت فيها بلاده وصيفة لإسبانيا.

وتلقى المهاجم صاحب الـ39 عامًا، إنذارًا في الدقيقة 59، وتمكن من صنع هدف فريقه الوحيد، كما أصاب الحائز على الكرة الذهبية 8 مرات القائمين في الوقت بدلًا من الضائع من الشوط الثاني.

وابتعد ناشفيل في صدارة الشرق بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، متقدمًا بفارق 5 نقاط على إنتر ميامي الثاني.

وكان فريق ولاية تينيسي قد أقصى ميامي في مارس الماضي، من ثمن نهائي دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف».