سرقة أربع لوحات من متحف صقلية

أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية، في بيان صحافي، الأحد، عن سرقة أربع لوحات ذات قيمة استثنائية، للفنان أنتونيلو دا ميسينا، أحد رواد عصر النهضة، من متحف في صقلية.

وحصلت السرقة مساء السبت، في متحف يقع في ميسينا، مسقط رأس الفنان، وشملت خصوصًا ثلاث قطع من لوحة متعددة الأجزاء لجريجوري تعود إلى القرن الـ 15.

وتأتي عملية السرقة بعد أشهر قليلة من اقتناء الدولة الإيطالية، خلال مزاد علني في نيويورك، لوحة لأنتونيلو دا ميسينا بعنوان «إكّه هومو» لقاء نحو 15 مليون دولار.

وندد فيديريكو بازيلي، رئيس بلدية ميسينا، بالسرقة، قائلًا: «ما يزيد من فداحتها، هو أنها وقعت خلال الاحتفالات التقليدية للمدينة».

وتُعد سرقة الأعمال الفنية أمرًا شائعًا في إيطاليا، وقبل يومين، أعلنت الشرطة الإيطالية استعادة ثلاث لوحات لكل من رينوار، وسيزان، وماتيس، بقيمة إجمالية تتجاوز تسعة ملايين يورو، سُرقت في مارس الماضي، من متحف قرب بارما في شمال إيطاليا، من قبل عصابة يُشتبه في أنها من مولدافيا.