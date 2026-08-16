الانتقالات الصيفية.. الأهلي يهيمن و الزمالك يغيب

فرض فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، هيمنته ‌في فترة الانتقالات الصيفية، معززًا صفوفه بـ7صفقات تنوعت بين لاعبين أجانب، وآخرين من الدوري المحلي.

وأغلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري، السبت، على ​أن تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الأول من يناير المقبل، حتى 18 فبراير 2027.

وحددت رابطة الأندية المصرية 21 أغسطس الجاري، موعدًا رسميًا لانطلاق مباريات موسم 2026ـ2027 من الدوري.

وتصدر الأهلي قائمة الأندية من حيث القيمة المالية للصفقات التي أبرمها بعد ضمه الجزائري منصف بقرار، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، في أغلى صفقة حتى الآن بقيمة بلغت ثلاثة ملايين يورو، بجانب التعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة، وأقطاي عبد الله، وعلي محمود، ومحمود صلاح، ‌لاعب غزل المحلة، ‌وعودة أكرم توفيق لصفوف الفريق قادمًا من الشمال ​القطري، ‌بعد ⁠إنهاء تعاقده ​بالتراضي ⁠بين الطرفين.

وجاءت صفقة الأهلي السابعة قبل ساعات قليلة من إغلاق باب القيد بالتعاقد مع توفيق محمد، الظهير الأيسر لبتروجيت.

وغاب الزمالك، الغريم التقليدي للأهلي، عن موسم الانتقالات الصيفية، بسبب قرار الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بإيقاف قيد النادي «إيقافًا انضباطيًا» لفترتين.

وأعلن بيراميدز، وصيف النسخة الماضية من الدوري المصري، وأحد أغنى الأندية المصرية التعاقد مع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، قادمًا ⁠من الكرمة العراقي، والمدافع إياد العسقلاني، من روستوف الروسي، وخالد عوض، من طلائع الجيش، ‌وحازم جمال، حارس مرمى.

وجاء سيراميكا كليوباترا، صاحب المركز الرابع ​في الدوري الموسم الماضي، خلف الأهلي من ‌حيث قيمة صفقاته المالية بعد تعاقده مع 11 لاعبًا.

وضم سيراميكا العراقي ‌بيتر كوركيس، والسلوفيني نيتس جراديشار، على سبيل الإعارة من الأهلي، ومحمد علاء، وفتحي محمد، وفوزي الحناوي، والفلسطيني خالد النبريص، ومعاذ أحمد، ومحمد السيد «شيكا»، ومحمد عماد، وعاشور شيكا، إلى جانب سمير العراقي، لاعب فريق مسار.

وضم الاتحاد السكندري ما يزيد على 20 لاعبًا، وهو ‌أكثر الأندية تعاقدًا مع لاعبين في هذه الانتقالات منهم الأوغندي كينيث سيماكولا، قادمًا من العدالة السعودي، وعلي الجابري، ونور ⁠علاء، من سيراميكا كليوباترا، والحبيب أحمد حسن من سموحة.

وتعاقد المصري البورسعيدي مع لاعبين بينهم المغربي عبد الله زياني، قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، بجانب الجزائري خير الدين طوال، من وفاق سطيف، ومصطفى العش، ومحمد شكري، ومحمد سيحا، من الأهلي، وياسين الملاح، من فاركو.

وضم المقاولون العرب الموريتاني إدريسا تيام، من مسيمير القطري، وتعاقد سموحة مع الموريتاني المامي تتاه، واتفق غزل المحلة مع الجزائري فارس نشأت.

وأبرم مودرن سبورت 14 صفقة أغلبهم من الشباب صغار السن بينهم محمود الزنفلي، من حرس الحدود، والسيد صبحي، وكريم يحيى، وأدهم نبيل، ظهير أيسر بيراميدز.

وعزز نادي القناة، العائد حديثًا للدوري المصري الممتاز، صفوفه بالأسترالي رامي نجارين، صاحب الأصول ​اللبنانية، قادمًا من ويلنجتون فينكس الأسترالي، ​كما تعاقد مع الأردني محيسن أبو جبلة، من السلط الأردني، ومحمد صادق من سيراميكا كليوباترا، على سبيل الإعارة، ومحمود رزق، لاعب مودرن سبورت.