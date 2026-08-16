المدربون الجدد.. 12 نقطة في الاختبار الأول

خاض 10 مدربين جدد الجولة الأولى من دوري روشن السعودي في أول اختبار رسمي مع أنديتهم، يمثلون نحو 56 في المئة من فرق المسابقة الـ18، لكن ثلاثة منهم فقط نجحوا في حصد النقاط كاملة، مقابل ثلاثة تعادلوا وأربعة بدؤوا الموسم بالخسارة.

وحقق المدربون الجدد مجتمعين 12 نقطة في الجولة الافتتاحية، بعدما حققوا ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وأربع خسائر، فيما سجلت فرقهم 11 هدفًا واستقبلت 12.

وسجل الأسترالي أنج بوستيكوجلو البداية الأفضل بين المجموعة، بعدما قاد فريق النصر الأول لكرة القدم إلى الفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، ليحقق أكبر انتصار بين المدربين الجدد ويخرج بشباك نظيفة في أول مباراة له بدوري «روشن».

ونجح الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي الجديد، في افتتاح مشواره بانتصار على الدرعية بهدف دون رد، فيما حقق الأسترالي آرثر باباس البداية الأكثر غزارة تهديفيًا، بعدما قاد الاتفاق إلى الفوز على الرياض 4ـ2، ليصبح فريقه الأعلى تسجيلًا بين الفرق التي يقودها مدربون جدد في الجولة الأولى.

واكتفى الألماني ينس فيسينج بنقطة في ظهوره الأول مع الاتحاد بعد التعادل 1ـ1 أمام الخلود، بينما انتهت المواجهة المباشرة بين الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب التعاون، والبرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الخليج، بالتعادل دون أهداف.

وفي المقابل، بدأ أربعة مدربين مشوارهم بالخسارة، إذ سقط البرتغالي برونو لاج مع الدرعية أمام الأهلي 0ـ1، وخسر الألماني توماس ليتش مع الشباب أمام القادسية 1ـ3، والبرازيلي فابيو كاريلي مع الفيحاء أمام نيوم 1ـ2، فيما جاءت الخسارة الأكبر من نصيب السعودي خالد العطوي مع الفتح أمام النصر بثلاثة أهداف دون رد.

واللافت أن ثلاثة من لقاءات الجولة جمعت مدربين جديدين وجهًا لوجه، الأهلي مع الدرعية، والتعاون مع الخليج، والنصر مع الفتح.