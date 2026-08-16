الأحد.. التعاون يفحص صامب قبل التوقيع

اتفقت إدارة نادي التعاون مع المدافع السنغالي مصطفى صامب، لاعب فريق الاتحاد المنستيري التونسي الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المدافع السنغالي وصل إلى القصيم، السبت، على أن يكمل الإجراءات القانونية والفحوصات الطبية، الأحد.

وحضر المدافع السنغالي 21 عامًا مباراة التعاون أمام ضيفه الخليج، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي التي انتهت بالتعادل السلبي.

وبيّن المصدر أن النادي القصيمي اتفق مع النادي التونسي على بيع عقد اللاعب بمبلغ 150 ألف دولار بخلاف رواتب صامب.

وشارك اللاعب مع الفريق التونسي في 8 مباريات، لم يسجل ولم يسهم في صناعة أي أهداف.

وعاد المدافع السنغالي إلى الاتحاد المنستيري يونيو الماضي بعد أن خاض فترة إعارة مع نادي اتحاد بنقردان.

ولعب مع اتحاد بنقردان الموسم الماضي 19 مباراة في جميع المسابقات سجل هدفًا ولم يسهم في صناعة أي أهداف.