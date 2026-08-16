الليلة.. الأهلي يصل ويجهز حافلة الحوطة

أمَّنت إدارة النادي الأهلي حافلة حديثة الطراز تنقل الفريق الأول لكرة القدم من الرياض إلى حوطة بني تميم «جنوب العاصمة» على بعد 185 كيلومترًا، استعدادًا لمواجهة الأنوار «درجة أولى» في دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ لاعبي القطب الجداوي سيصلون إلى الرياض، مساء الأحد، قادمين من جدة، ويقيمون في أحد فنادقها الليلة، على أن تنطلق الحافلة ظهر الإثنين، عقب تناول وجبة الغداء باتجاه حوطة بني تميم، في رحلة تستغرق نحو الساعتين، ويتوقع وصولها قبل انطلاقة المباراة بثلاث ساعات.

وكانت «الرياضية» ذكرت وفق مصدر خاص، السبت، أنَّ القائمة ستشهد عودة السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، على أن يقرر الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، مشاركته في المباراة من عدمها بعد الاجتماع الفني ظهر الإثنين.

ودشَّن الأهلي مبارياته في الموسم الجديد بالفوز 1ـ0 على الدرعية، الصاعد حديثًا إلى مصاف دوري روشن السعودي، في الجولة الافتتاحية الخميس الماضي.