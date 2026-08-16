أمام السيتي.. أرسنال يستهدف «الدرع الخيرية»

يتطلع فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، لحصد اللقب الأول له في الموسم الجديد، عندما يواجه مانشستر سيتي، مساء الأحد، في مباراة كأس الدرع الخيرية.

وتشهد المباراة الافتتاحية التقليدية للموسم مواجهة بين أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في مدينة كارديف.

ويهدف أرسنال، الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، أمام باريس سان جيرمان، بركلات ‌الترجيح، إلى بدء ‌الموسم بشكل إيجابي بعد أن ​أنهى ‌انتظارًا ⁠دام 22 ​عامًا ⁠للفوز بلقب الدوري الممتاز.

وأضفت فترة الانتقالات الجارية منافسة جديدة ⁠داخل الفريق بعد ⁠فترة حافلة بالتعاقدات، أبرزها البرازيلي برونو جيمارايش، القادم من نيوكاسل يونايتد، إلى جانب كريستوس زوليس، وإيلان ميلييه، حارس المرمى.

كما ارتبط اسم النادي بالجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل أن يقرر اللاعب صاحب الـ26 عامًا، تمديد عقده مع ريال مدريد.

ويستهل السيتي للمرة الأولى منذ عقد كامل، موسمه من دون الإسباني بيب جوارديولا، على خط التماس.

ويمثل رحيل المدرب الإسباني نهاية الحقبة الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي، وهي الفترة التي شهدت تتويج الفريق بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، ورسخت مكانته بوصفه القوة المهيمنة في كرة القدم الإنجليزية.

ويرث خليفته، إنزو ماريسكا، فريقًا يعج بالمواهب، ويقوده الهداف النرويجي إرلينج هالاند، ويواجه في الوقت ذاته تحديًا يتمثل في خلافة مدرب أعاد صياغة معايير النجاح في ملعب الاتحاد.

ولا يُعد ماريسكا، البالغ من العمر 46 عامًا، غريبًا عن أروقة مانشستر سيتي، إذ سبق له العمل ضمن الجهاز الفني لجوارديولا خلال موسم الثلاثية التاريخية، قبل أن يشق طريقه بنجاح في ‌عالم التدريب.

وقاد المدرب ‌الإيطالي ليستر سيتي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق نجاحات ​لافتة ‌مع ⁠تشيلسي، ​وهي الإنجازات ⁠التي أقنعت إدارة مانشستر سيتي بأنه الرجل المناسب لقيادة المرحلة المقبلة.