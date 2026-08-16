وفاة تارلينج تجبر ديفيلوبمينت على الانسحاب

أعلن فريق إن.إس.إن سيكلينج، الكيان الأم لفريق إن.إس.إن ديفيلوبمينت، المنافس في بطولات الاتحاد الدولي للدرَّاجات، ​انسحابه من المراحل المتبقية من سباق البرتغال عقب وفاة المتسابق البريطاني فينلي تارلينج، البالغ من العمر 19 عامًا.

وبثَّ الفريق، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «عقب الوفاة المأساوية لفينلي تارلينج، انسحب فريق إن.إس.إن ديفيلوبمنت ⁠من المراحل المتبقية من سباق البرتغال، وبالدعم ‌الكامل من والدي ‌فينلي، سيواصل الفريق المشارك ​في الجولة العالمية مشاركاته ‌عبر سباق التشيك وسباق النرويج القطبي، وسنظل نحمل ‌ذكرى فينلي في قلوبنا بينما نتسابق تكريمًا له، ونمارس ما كان يحبه أكثر من أي شيء آخر، نود أن نشكر الجميع في مجتمع ‌رياضة الدرَّاجات وخارجه على الدعم الهائل في هذه الأوقات العصيبة».

وتوفي تارلينج إثر حادث وقع خلال المرحلة الثامنة من سباق البرتغال، وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية «أر.تي.بي» بأنه صدم بسيارة ‌غير مشاركة ‌في السباق كانت تسير ​في الاتجاه ‌المعاكس.

وكان ⁠المتسابق ​الويلزي، المتخصص ⁠في سباقات ضد الساعة، الذي انضم إلى فريق إن.إس.إن ديفيلوبمنت العام الماضي، هو الشقيق الأصغر للمتسابق جوش تارلينج من فريق نت كومباني-إنيوس.

ويُعد إن.إس.إن ديفيلوبمنت ⁠فريق ⁠التطوير الخاص بفريق إن.إس.إن سيكلينج، المشارك في الجولة العالمية التابعة للاتحاد الدولي للدرَّاجات.

وفي وقت سابق، أعلن منظمو سباق البرتغال أنَّ السباق سيستمر بإقامة المرحلة قبل الأخيرة، مضيفين: «قبل الانطلاق، سينظم تكريم فينلي تارلينج، يشارك فيه جميع المتسابقين وعائلة السباق، كتعبير عن الاحترام والحزن، اتفق الرعاة الرئيسيون للحدث مع المنظمين على إلغاء جميع الأنشطة المقررة لليومين ​الأخيرين».

ويبلغ طول المرحلة التاسعة في السباق 141 كيلومترًا من باريديس إلى مونديم دي باستو.