النصر يفحص مران والناصر بـ«الأشعة»

يخضع سعد الناصر ومحمد مران، لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم، الأحد، لفحوصات طبية بـ«الأشعة» على موضع إصابتيهما أمام الفتح، السبت، في افتتاحية دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ الناصر أصيب خلال الشوط الأول من المباراة في مفصل القدم وكذلك كدمة في عضلة السمانة، ما قاد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، إلى استبداله عند الدقيقة «18» من زمن المباراة. وأظهر الفحص الأولي إصابة مران بتمزق في العضلة الخلفية، بعد أن حلَّ بديلًا عن عبد الله الحمدان عند الدقيقة «77».

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو الفريق، الذين شاركوا أساسيين في المباراة الماضية، لتدريبات استرجاعية، الأحد، على أن يفتح الأسترالي آنج ملف مواجهة الدرعية التي تنظم الثلاثاء عند الـ 09:00 مساءً على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النصر، حامل اللقب، افتتح مبارياته في دوري روشن السعودي بالفوز على الفتح 3ـ0.