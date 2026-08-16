أخضر المبارزة.. 8 ميداليات في تحدي السعودية

حصد لاعبو ولاعبات المنتخب السعودي للمبارزة 8 ميداليات في منافسات بطولة السعودية الكبرى للمبارزة، التي اختتمت، السبت، في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.

وشهدت البطولة مشاركة 163 لاعبًا ولاعبة يمثلون 9 دول، هي: السعودية، البحرين، قطر، الكويت، الإمارات، مصر، عُمان، تشاد والجزائر.

وتوّج الدكتور واسم آل حسن، رئيس الاتحاد السعودي للعبة الفائزين في البطولة، بحضور عبد الله السنيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد.

وانتزع جواد الداود الميدالية الذهبية في سلاح الإيبيه للرجال، وحقق الكويتي محمد عبد الكريم، ذهبية سلاح السيبر، والمصري عبد الرحمن طلبة، ذهبية سلاح الفويل.

وسيطرت لاعبات المنتخب السعودي على الميداليات الثلاث في منافسات الإيبيه للسيدات، بعد أن ظفرت ندى عابد بالذهبية، ونالت نورة الدوسري الفضية، وحققت إقبال أبو ملحة البرونزية.

وفي سلاح السيبر للسيدات، نالت كادي الطويهر الميدالية الذهبية، وحققت زميلتها روينا العتيبي الفضية، فيما حصدت الإماراتية زينب موسى ذهبية سلاح الفويل للسيدات، ونالت لميد المري الفضية، وغلا الدحيم البرونزية.

وكرّم رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة 30 لاعبًا ولاعبة من أبطال الموسم الماضي، ممن حققوا المركز الأول في مختلف الفئات العمرية، تقديرًا لنتائجهم خلال الموسم.

وتسلم خالد قاسم جائزة أفضل حكم في الموسم، فيما حل مجتبى آل حماد ثانيًا، وخالد صدقة ثالثًا.