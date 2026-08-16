رعاية جديدة تمنح الدرعية 150 مليونا

قطعت شركة الدرعية شوطًا كبيرًا في التفاوض مع أحد المصارف المحلية لرعاية النادي مقابل 150 مليون ريال مدة 5 أعوام، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة الدرعية توصلت إلى اتفاق مبدئي مع المصرف من أجل ظهور شعاره على قميص الفريق الأول لكرة القدم بقيمة 30 مليونًا سنويًا وإجمالي 150 مليون ريال.

وتأتي الرعاية الجديدة بهدف زيادة مداخيل النادي الاستثمارية بعد صعوده إلى دوري روشن السعودي الموسم الجاري.

وخسر فريق الدرعية مباراته الأولى في دوري «روشن» أمام الأهلي 0ـ1 الخميس الماضي، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

ويقود الدرعية في موسمه الأول مع الكبار البرتغالي برونو لاج، الذي حصد 4 بطولات في المسابقات البرتغالية، آخرها كأس السوبر الأخير في يوليو الماضي، وأولها بطولة الدوري البرتغالي في 2018ـ2019.

وللمدرب لاج محطات خارجية عديدة، منها تدريبه وولفرهامبتون واندررز في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، خلاف تجربة أخرى في الدوري البرازيلي مع بوتافوجو، لكنه كتب سجله الشرفي في البطولات مع بنفيكا البرتغالي.

وتأهل الدرعية إلى دوري روشن السعودي، ثالثًا من دوري الدرجة الأولى، رفقة فريقي أبها والفيصلي اللذين سبق لهما خوض منافسات الدوري السعودي للمحترفين، خلال مواسم سابقة.