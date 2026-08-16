مدرب صلاح يتحدث عن قصة حزينة.. وينتظر أوروبا

خاض المصري محمد صلاح، لاعب فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، المباراة الرسمية الأولى له في مشواره مع ​ناديه الجديد، بعدما دخل الملعب بديلًا في مباراة أمام قاسم باشا، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل طرف.

وقال فاتح تيكي، مدرب طرابزون سبور، بعد نهاية المباراة: «بداية ⁠حزينة، كان علينا الفوز بهذه المباراة، لكننا لم ننجح في ذلك، لقاء الخميس مهم للغاية، نخوض مباراة في أوروبا، والمنافس أفضل منا بكثير».

وتقدم ‌طرابزون سبور ‌في الشوط الأول ​بهدف ‌سجَّله ⁠نواه ​سافيولو، قبل أن ⁠يدرك أدريان بنيديتشاك التعادل لقاسم باشا من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ودخل صلاح، الذي انضم إلى طرابزون سبور بعد تسعة مواسم ⁠قضاها مع ليفربول الإنجليزي، إلى ‌الملعب في ‌الدقيقة 58، بعد وقت ​قصير من تسجيل ‌قاسم باشا هدف التعادل.

وساعد ‌المهاجم المصري، الذي لعب في الجناح الأيمن، في صنع العديد من الفرص للفريق الزائر، لكن طرابزون سبور لم ‌يتمكن من تسجيل هدف الفوز.

ويواجه طرابزون سبور، الذي احتل المركز الثالث في الدوري التركي الممتاز الموسم الماضي وفاز بكأس تركيا، فريق ​فرينسفاروش المجري، في ​الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي 20 أغسطس.