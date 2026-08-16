الهلال.. إنزاجي يترقب نتيجة هيرنانديز

يترقب الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، نتائج اختبارات بدنية يخضع لها الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، الأحد، تحدد مدى إمكانية اختياره ضمن قائمة مواجهة الرائد، الإثنين، ضمن دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وحال عدم جاهزية ثيو دون ظهوره مع القطب العاصمي في المواجهة الافتتاحية للفريق في دوري روشن، الجمعة الماضي، أمام الفيصلي.

وبيّن المصدر ذاته، أن إنزاجي سيرسم خلال تدريبات استرجاعية وتكتيكية خطة مواجهة الرائد «درجة أولى» قبل المغادرة مساء الأحد إلى بريدة من أجل المواجهة التي تجرى الإثنين.

ومنح إنزاجي، مدرب الفريق، اللاعبين راحة السبت، على أن يعود الجميع للتدريبات عند الـ 05:30 عصر الأحد.

وكان إنزاجي أكد خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية مواجهة الفيصلي، التي انتهت زرقاء 4ـ2، الجمعة، في افتتاح الدوري، أن استبعاد هيرنانديز من قائمة المباراة جاء بسبب حاجته إلى مزيد من التدريب عقب التحاقه بالفريق 7 أغسطس الجاري، إثر انتهاء إجازته الدولية.