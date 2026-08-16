اتحادية تخطف النجومية وبرونزية أمم إفريقيا

أسهمت الجزائرية لينا بوساحة، لاعبة وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات، في تتويج منتخب بلادها بالميدالية البرونزية في كأس أمم إفريقيا، بعد تسجيلها هدف التعادل الوحيد أمام المغرب، لتنتقل المباراة لركلات الترجيح، السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث، التي توجت خلالها بجائزة أفضل لاعبة.

وشاركت بوساحة أساسية في 4 مباريات من أصل 6 خاضها «الخضر» في البطولة، إذ حضرت أمام السنغال والمغرب في دور المجموعات، وكوت ديفوار في ربع النهائي، والمغرب في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما غابت عن مواجهة كينيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ومباراة نصف النهائي أمام مالاوي.

ورفعت بوساحة عدد الجزائريات المتوجات بجائزة أفضل لاعبة في مباريات البطولة إلى أربع، بعدما حصدتها في مباراة تحديد المركز الثالث، لتلحق بزميلاتها ميليسا بتحي، التي نالت الجائزة أمام السنغال في الجولة الأولى من دور المجموعات، ومارين دافر أمام كينيا في الجولة الأخيرة من الدور ذاته، وأميرة ولد براهم أمام كوت ديفوار في ربع النهائي.

وانضمت بوساحة إلى الدوري السعودي للسيدات 2022، ومثلت فريق النصر، وتوجت معه بلقب الدوري الممتاز للسيدات في نسختي 2023ـ2024 و2024ـ2025، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل لاعبة في إحدى النسختين.

وانتقلت إلى صفوف الاتحاد الموسم الماضي 2025ـ2026، بعقد يمتد حتى 2028.