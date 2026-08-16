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مسرح كأس الدرع

2026.08.16 | 04:56 pm
بات ملعب برينسيباليتي في مدينة كارديف الويلزية جاهزًا لاحتضان مواجهة مباراة كأس الدرع الخيرية 2026 بين أرسنال ومانشستر سيتي، الأحد. (رويترز)
مسرح كأس الدرع

مسرح كأس الدرع