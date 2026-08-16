التحضيرات الأخيرة

أجرى لاعبو فريق أرسنال الأول لكرة القدم ونظيره مانشستر سيتي تدريبات الإحماء قبل انطلاق مواجهة نهائي كأس الدرع الخيرية 2026 على ملعب برينسيباليتي في مدينة كارديف الويلزية (رويترز)