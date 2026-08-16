هالاند جاهز

ظهر النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، في كامل جاهزيته قبل مواجهة فريقه أمام أرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية 2026 على ملعب برينسيباليتي في مدينة كارديف الويلزية (رويترز)