الخميس.. قرعة مفتوحة في كأس الملك

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الـ 03:00 عصر الخميس موعدًا لإجراء قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، داخل استوديوهات قنوات «ثمانية»، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأحد.

وكشف لـ«الرياضية» مصدر خاص، عن أن القرعة ستكون مفتوحة لجميع الفرق المتأهلة، ولن تكون موجهة أو محددة بمستويات وفق المادة «3/6» من اللائحة التنظيمية للمسابقة.

وتلعب المسابقة الأغلى في كرة القدم السعودية، على 5 مراحل، بدءًا من دور الـ32 ومرورًا بثمن النهائي، وربع النهائي ونصف النهائي حتى المباراة الأخيرة، على أن يكون التأهل بخروج المغلوب.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي أجرت في 24 مايو الماضي، قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، وأسفرت عن مواجهة الهلال «حامل اللقب» أمام الرائد في بريدة، ويلتقي النصر بالصاعد حديثًا الدرعية، فيما يواجه النجمة نظيره الاتحاد في عنيزة.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الأنوار بحوطة بني تميم، ويلعب الوحدة مع الشباب في مكة المكرمة، ويلتقي التعاون مع ضمك في خميس مشيط، ويستضيف الجبلين والطائي فريقي الاتفاق والقادسية في حائل.

ويحل الفتح ضيفًا على نظيره العلا في المدينة المنورة، ويضرب أبها موعدًا مع العروبة في الجوف، ويواجه العدالة الفيحاء في الأحساء، ويطير الخليج إلى نجران لمواجهة الأخدود، ويلتقي الفيصلي بنظيره نيوم في المجمعة، ويواجه الحزم البكيرية بملعب الأخير، وجدة يستضيف الخلود في جدة، ويلاقي الزلفي الرياض، على ملعب الأول.