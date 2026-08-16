144 لاعبا يمثلون السعودية في الأسياد

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأحد، عن مشاركة 144 لاعبًا ولاعبة يمثلون 19 منتخبًا من السعودية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 20، التي تستضيفها ناجويا اليابانية بداية من 19 سبتمبر حتى 4 أكتوبر المقبلين.

وحسبما أوضحه بيان اللجنة الصحافي، يمثل فريق السعودية في الدورة، ألعاب القوى، كرة السلة 5×5، الملاكمة، الفروسية، الرياضات الإلكترونية، المبارزة، كرة القدم، الجوجيتسو، الجودو، الكاراتيه، الفنون القتالية المختلطة، البادل، الرماية، الإسكواش، السباحة، التايكوندو، التنس، رفع الأثقال، والمصارعة.

وتنظم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بداية من 29 أغسطس الجاري حتى 3 أكتوبر المقبل، معسكرًا إعداديًّا لفريق السعودية في مدينة فوجي اليابانية، بمشاركة كرة السلة 5×5، كرة القدم، الإسكواش، رفع الأثقال، الفنون القتالية المختلطة، ألعاب القوى، السباحة، المصارعة، الكاراتيه، الجوجيتسو، المبارزة، والتايكوندو.

يُذكر أنَّ المشاركة في أسياد ناجويا هي المشاركة الـ 12 للسعودية في الدورة، بدأتها بنسخة بانكوك 1978، ثم نيودلهي 1982، سول 1986، بكين 1990، هيروشيما 1994، بوسان 2002، الدوحة 2006، جوانزو 2010، إنشون 2014، جاكرتا 2018، وهانجتشو 2022.