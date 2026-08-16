المرة الثانية.. كارلسن يُتوّج بلقب الشطرنج في المونديال الإلكتروني

نجح النجم النرويجي ماجنوس كارلسن، بإحراز لقب الشطرنج في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بعد تقديم أداء قوي في مشواره نحو الصدارة، ليحصد لقب البطولة للمرة الثانية تواليًا.

واحتفظ كارلسن بسجل نظيف يخلو من الهزائم خلال مشاركاته في البطولة، ما يعزز مكانته أفضل لاعب شطرنج في العالم على الإطلاق.

وأحرز بطل فريق «Team Liquid»، ثاني ألقابه في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعد هيمنته على كافة منافساتها، حيث تغلّب على منافسه البيلاروسي دينيس لازافيك، لاعب فريق «AG.AL» في جولتين متتاليتين خلال النهائي الكبير.

وعلى الرغم من نجاح لازافيك في تحقيق التعادل خلال أربع مواجهات مع كارلسن، إلا أنه عجز عن تحقيق أيّ انتصار على حامل اللقب، ولم يتمكن من اختراق استراتيجياته المُحكمة.

وحافظ كارلسن على سجله الخالي من الهزائم طوال مرحلتي المجموعات والأدوار الإقصائية، محققًا الفوز أو التعادل في جميع منافساته الفردية، ما يبرهن على قدراته ومهاراته أحد أساتذة الشطرنج البارزين.

ونجح النجم النرويجي خلال العام الجاري بتقديم أداء قويّ تفوّق فيه على أدائه في دورة العام 2025، التي تلقى خلالها ثلاث هزائم فقط.

وشهدت الأدوار الإقصائية فوز كارلسن في الدور نصف النهائي على علي رضا فيروزجا، لاعب فريق «Team Falcons»، الذي سبق له مواجهته في النهائي لدورة العام 2025، أما في دورة العام الجاري، فقد كان يتعين على بطل العالم مواجهة منافس جديد هو النجم البيلاروسي الصاعد دينيس لازافيك، البالغ من العمر 19 عامًا، وممثل فريق AG.AL، الذي لم يتلقّ سوى خسارة واحدة في مشواره نحو النهائي الكبير أمام هيكارو ناكامورا، لاعب فريق «Team Falcons»، خلال مرحلة المجموعات.

وتجددت المواجهة بين لازافيك وناكامورا في الدور نصف النهائي، ليتفوق لازافيك هذه المرة، ويحجز مقعده أمام البطل المصنف في المرتبة الأولى عالميًا.