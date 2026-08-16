قبل قرعة النخبة.. ممثلا الأهلي في كوالالمبور

وصل أسامة هوساوي، مساعد المدير الرياضي في النادي الأهلي، وتركي الرويلي، مدير المركز الإعلامي في النادي، إلى كوالالمبور، العاصمة الماليزية، صباح الأحد، حسبما ذكرت مصادر «الرياضية»، لحضور قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي يُنظِّمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء.

وتشهد النسخة المقبلة من المسابقة مشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى، بزيادة ثمانية فرقٍ عن سابقتها.

وحسبما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في وقتٍ سابقٍ، تُلعَب الأدوار النهائية في السعودية، خلال الفترة من 23 إبريل إلى 1 مايو 2027.

وتُوِّج الأهلي بالبطولة الموسمين الماضيين، واحتفظ باللقب بعدما حققه للمرة الأولى في تاريخه.