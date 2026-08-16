رونالدو يلوّح بالاعتزال: العام الجاري قد يكون الأخير

ألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى أن العام الجاري ربما يكون الأخير له في الملاعب، مشدِّدًا على أنه يتطلَّع إلى ترك إرثٍ عظيمٍ في اللعبة.

وقال رونالدو في تصريحاتٍ لمجلة «Vouge» الأمريكية، الأحد: «العام الجاري ربما يكون الأخير لي في الملاعب، وأريد أن أترك إرثًا عظيمًا».

وكشف النجم البرتغالي عن وضعه خريطةً لحياته بعد اعتزاله كرة القدم، موضحًا في هذا الصدد: «أملك خريطةً لما سأفعله مستقبلًا، ولدي كثيرٌ من الأمور التي تجعلني مشغولًا لدرجة أنه من الصعب أن أذكر شيئًا واحدًا ⁠فقط. كرة القدم قد تترك فراغًا كبيرًا في حياتي، لذا يجب أن أملأ وقتي بطرقٍ مختلفةٍ، وليس بطريقةٍ واحدةٍ».

وتابع الأسطورة البرتغالية: «ترك كرة القدم قد يخلق فجوةً كبيرةً لدي، لذا عليَّ أن أملأ وقتي بطرقٍ متعدِّدةٍ، وأن أستمتع أكثر، وأن أسافر أكثر، وأن ألعب وأشاهد لعبة البادل التي أحبها».

واختتم قائد الفريق النصراوي حديثه بالقول: «عليَّ أن أستمتع بما حصلت عليه، وهذه الرحلة التي دامت 25 عامًا، كانت مملوءةً بالتضحيات».