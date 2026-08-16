المرة الـ18.. أرسنال بطل درع المجتمع بثلاثية السيتي

أحرز فريق أرسنال الأول لكرة القدم لقب مسابقة درع المجتمع الإنجليزي في نسختها الـ 104، بعدما قسا على مانشستر سيتي 3ـ0 في العاصمة الويلزية كارديف، الأحد، قبل أسبوع من مباشرة حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لـ «البرميرليج».

ويدين الفريق اللندني بالتتويج باللقب للمرة 18 في تاريخه، خلف مانشستر يونايتد بـ21 لقبًا قياسيًا، للإيطالي ريكاردو كالافيوري، صاحب الهدف الأول بعد 23 ثانية فقط، وهو الأسرع في تاريخ المسابقة، والألماني كاي هافيرتس عند الدقيقة 28، والنروجي مارتن أوديجارد الدقيقة 48.

وكرّس أرسنال أفضليته المطلقة على سيتي في المسابقة، محققًا اللقب على حسابه للمرة الرابعة تواليًا، بعد أول عام 1934 «4ـ0»، وثانٍ عام 2014 «3ـ0»، وثالث عام 2023 بركلات الترجيح «4ـ1» بعد التعادل 1ـ1 في الوقت الأصلي.

كما كسر فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بهذا الفوز سلسلة من ثلاث مباريات عجاف تواليًا أمام سيتي: تعادلٌ في ذهاب الدوري الموسم الماضي «1ـ1»، وخسارة في الإياب «1ـ2»، قبل السقوط في نهائي كأس الرابطة «0-2».

ويُعد فارق الأهداف الذي سجّله «المدفعجية» الأكبر في درع المجتمع منذ نسخة عام 2014، حين فاز أرسنال أيضًا على سيتي بالذات بالنتيجة عينها.

وقدّم أرسنال مباراة نموذجية على المستويين الدفاعي والهجومي، شهدت ظهورًا مبشّرًا لجناحه اليوناني الجديد كريستوس تزوليز بصناعته هدفين، وهو أول لاعب يصنع هدفين أو أكثر في درع المجتمع منذ ديفيد بيكهام لمانشستر يونايتد أمام نيوكاسل عام 1996، وأقل لمعانًا للبرازيلي برونو جيمارايش.

أما سيتي فلم يُقدّم أداء مقنعًا وظهر بوجه شاحب، كما بدا تائهًا ومن دون هوية واضحة بقيادة مدربه الجديد إنتسو ماريسكا، علمًا أن الإيطالي هو أول مدرب لسيتي منذ هاري نيوبولد عام 1906 يخسر بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراته الأولى.

ويستهل أرسنال حملة الدفاع عن لقبه بطلًا للدوري الإنجليزي يوم الجمعة المقبل على أرضه أمام كوفنتري، فيما يستقبل وصيفه سيتي ضيفه بورنموث الأحد، ضمن المرحلة الأولى.