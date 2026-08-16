فياريال يرفض خسارة راسينج سانتاندير

عاد فريق فياريال الأول لكرة القدم بنقطةٍ ثمينةٍ من ميدان مضيفه راسينج سانتاندير، الذي صعد إلى دوري الأضواء بعد 14 عامًا من الغياب، بقلبه تأخره بهدفين إلى تعادلٍ بـ 2ـ2، الأحد، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وتقدَّم أصحاب الأرض بهدفي أندريس مارتين في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، وسيرخيو مارتينيز «34»، لكنَّ الضيوف ضربوا بقوةٍ قبيل نهاية الشوط الأول عبر السنغالي باب جي «45»، والإيفواري نيكولا بيبيه «45+1».

وكان راسينج أقصى فياريال من مسابقة كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي عندما أسقطه 2ـ1 في دور الـ 32.

ويلعب لاحقًا إسبانيول مع ضيفه ليفانتي.

وافتُتحت «لا ليجا»، السبت الماضي، بانتصار ألافيس على خيتافي 3ـ0، وإشبيلية على رايو فايكانو 2ـ1.

وتأجَّلت مباراة برشلونة، حامل اللقب، أمام ضيفه أتلتيك بلباو في المرحلة الأولى إلى الخميس 27 أغسطس الجاري، في حين يلعب وصيفه ريال مدريد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو قبل ذلك بـ 24 ساعةً أمام ضيفه ريال سوسييداد.

ويقصُّ العملاق الكاتالوني شريط «لا ليجا» 23 أغسطس بحلوله ضيفًا على إلتشي ضمن المرحلة الثانية، التي يواجه فيها الفريق المدريدي مضيفه إسبانيول، 22 من الشهر ذاته.