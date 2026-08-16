تأجيل انطلاق دوري الطائرة أسبوعين

قرر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة تأجيل انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2026ـ2027 إلى الجمعة 30 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد المحدد مسبقًا في 16 أكتوبر.

ويأتي تعديل الموعد نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي الأول في البطولة العربية للمنتخبات، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 8 حتى 18 أكتوبر 2026، وما تتطلبه المشاركة من تفرغ اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

يذكر أن فريق الهلال يحمل لقب النسخة الماضية 2025 -2026 بعدما حسم البطولة قبل جولتين على النهاية.