الريال يكسب التجربة الأخيرة

حقّق فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم فوزًا مريحًا على شالكه الألماني 3ـ0، الأحد، في مباراة تجريبية أخيرة له شهدت تسجيل الفرنسي كيليان مبابي أحد الأهداف وظهورًا أول للوافد الجديد بصفقة قياسية، العاجي يان ديوماندي.

وبعد موسمين من دون إحراز أي لقب كبير، عيّن ريال مدريد المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو لولاية ثانية على رأس الجهاز الفني، وأبرم سلسلة من التعاقدات هذا الصيف لإعادة تشكيل الفريق.

ووضع مبابي، الذي خاض أول مباراة له تحت قيادة مورينيو، الفريق «الملكي» في المقدمة بالدقيقة السادسة، بعدما قطع تمريرة خلفية سيئة، وسدّد الكرة في الشباك.

وأضاف دين هاوسن الهدف الثاني برأسية إثر ركلة ركنية نفّذها التركي أردا جولر، ليبسط ريال مدريد سيطرته الكاملة على منافسه الألماني.

وسجّل البديل كارلوس إسبي الهدف الثالث لريال في الشوط الثاني، قبل مشاركة الجناح الإيفواري ديوماندي، إلى جانب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.