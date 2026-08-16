يزن: أغنية «فوّت» رسالة خاصة إلى الشباب

طرح المطرب الأردني يزن السعيد أحدث أعماله الغنائية بعنوان «فوّت» عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية، في عمل شبابي يحمل رسالة تدعو إلى تجاوز ضغوط الحياة وعدم الاستسلام للتفكير الزائد في المشكلات.

ويقدم يزن السعيد الأغنية باللهجة المصرية، التي اعتاد تقديم أعماله بها منذ دخوله الوسط الفني، انطلاقًا من رؤيته بأنها بوابة رئيسة للوصول إلى الجمهور العربي.

وقال لـ«الرياضية» يزن السعيد في تصريح خاص: «أردت من خلال أغنية فوّت أن أوجه رسالة إلى الشباب العربي، مفادها أن الحياة لا تستحق أن نستهلك طاقتنا في التفكير المستمر في كل مشكلة أو موقف. هناك أمور تحتاج إلى التجاوز وتركها خلفنا، حتى نستطيع مواصلة حياتنا بصورة أكثر هدوءًا وإيجابية».

وأضاف: «الأغنية تحمل فكرة بسيطة وقريبة من الجميع، وهي أن نحافظ على راحة البال، وألا نمنح المشكلات أكبر من حجمها، وأن نتعامل مع ما يحدث بثقة ورضا، مع الإيمان بأن القادم قد يكون أفضل. أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى كل من يستمع إلى الأغنية ويجد فيها شيئًا يشبهه أو يعبر عن تجربة مر بها».

وتنتمي «فوّت» إلى اللون الغنائي الشبابي، مع توظيف إيقاعات المقسوم الشعبي، بما يتناسب مع طبيعة فكرتها ورسالتها.

والأغنية من كلمات أدهم معتز، وألحان يزن السعيد، وتوزيع ومكس وماسترينج عمر إسماعيل، بينما تولى محمد سلامة تصوير وإخراج الفيديو كليب.

واختار يزن السعيد القاهرة لتصوير الكليب، مؤكدًا أن اختياره لم يكن مصادفة، وقال في حديثه لـ«الرياضية»: «لدي ارتباط خاص بالقاهرة ونهر النيل، ولذلك اقترحت على فريق العمل أن يكون التصوير في هذه المنطقة، حتى تتكامل أجواء المكان مع الحالة التي تقدمها الأغنية».