منصة الوحدة تجمع 3 رؤساء

استقبلت منصة ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء الأحد، ثلاثة من رؤساء نادي الوحدة، حضروا لمتابعة المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم وضيفه الشباب، ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحسبما رصدت «الرياضية»، جلس حازم اللحياني، الرئيس الحالي للنادي، وإلى جواره جمال تونسي، الرئيس الأسبق، وحاتم خيمي، الرئيس السابق، ومحمد القحطاني، نائب الرئيس الحالي.

وحضر خيمي إلى «الشرائع» بعد أسبوعٍ من رفض لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد ترشُّحه لمنصب رئيس مجلس الإدارة.

وللموسم الثاني على التوالي، يشارك الوحدة في منافسات دوري «يلو» للدرجة الأولى، الذي ينطلق الجمعة.

وهبط الفريق إلى الدرجة الأولى بنهاية الموسم قبل الماضي من دوري «روشن» السعودي.