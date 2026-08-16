الثانية تواليا.. الحزم يبلغ ثمن نهائي كأس الملك

بلغ فريق الحزم الأول لكرة القدم ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية تواليًا بعد فوزه على البكيرية «درجة أولى» 3ـ2 خلال المواجهة التي جرت على ملعب الأخير، الأحد، في افتتاح منافسات دور الـ32.

وافتتح الحزم النتيجة مبكرًا عبر الكونغولي أفيميكو بولولو «5»، ورد البكيرية بهدف التعادل عن طريق سعيد المولد «27»، لكن المهاجم الكنغولي وضع فريقه مجددًا في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني «37».

وفي الشوط الثاني، عزز الحزم النتيجة بهدف ثالث حمل توقيع سلطان تنكر «65»، وبعده بثلاث دقائق قلص البكيرية الفارق بواسطة هتان أحمد.

وينتظر الحزم ما ستسفر عنه القرعة التي تسحب الخميس للتعرف على هوية منافسه في دور الـ16 لأغلى بطولات الموسم.