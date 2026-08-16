«حلقة مفرغة» تسيطر على جوائز مسرحيات «إثراء»

اختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، الأحد، مسابقة إثراء للمسرحيات القصيرة «مبادرة أرامكو السعودية»، التي شهدت وصول عشرة عروض مسرحية إلى مرحلتها الختامية، مقدمةً عروضها على خشبة المسرح خلال الفترة من 10 وحتى 15 أغسطس الجاري، وسط حضور جماهيري لافت من المهتمين بقطاع المسرح والفنون الأدائية.

وأعلن المركز خلال الحفل الختامي عن الفائزين بجوائز المسابقة، ضمن مسار العروض المتنافسة على سبع جوائز، لتكون جائزة أفضل سينوغرافيا من نصيب مسرحية «حلقة مفرغة»، وجائزة أفضل ممثل ذهبت لـ: «معتز العبد الله» عن دوره في مسرحية حلقة مفرغة، أما الممثلة «نيار» فحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية أم خشة، وجائزة أفضل نص لمسرحي للكاتب «عيسى الدرازي» عن مسرحية حلقة مفرغة، والمخرجة «نور حميد» حازت على جائزة أفضل إخراج مسرحي عن إخراجها لمسرحية حلقة مفرغة، وجائزة اختيار الجمهور لمسرحية «يا أم العريس افرحي»، وجائزة أفضل عرض مسرحي لـمسرحية «حلقة مفرغة».

واحتفاءً بمسيرتها في العمل الأكاديمي والبحثي والفني أعلن المركز في حفل الافتتاح تكريم الدكتورة منى كنيعو لتكون شخصية العام في النسخة السادسة من مسابقة إثراء للمسرحيات القصيرة، نظير دورها الفاعل في الحفاظ على تقنيات العرض التقليدية وتطوير تعليم المسرح الحديث في لبنان والمنطقة.

وشملت العروض المستضافة مسرحيات «أطلانتس» و«كونتينر» ومسرحية «قانون رقم سبعة» من المملكة العربية السعودية، إلى جانب مسرحية «الطائرة الورقية» من المملكة الأردنية الهاشمية، ومسرحية «موكشا» من مملكة البحرين، في خطوة تعكس حرص المسابقة على تعزيز الحراك المسرحي، وإتاحة مساحات للتلاقي وتبادل الخبرات بين التجارب العربية.

وأوضح عبد الله الحواس، رئيس وحدة الفنون الأدائية، أن المسابقة تواصل عامًا بعد عام توسيع نطاق مشاركاتها، واستقطاب المزيد من المخرجين والممثلين والمهتمين بالمسرح، مشيرًا إلى أن الدورة السادسة شهدت مشاركة 123 مشاركًا من السعودية والدول العربية، تنافسوا من خلال عشرة عروض مسرحية ضمن مساري العروض المتنافسة والمستضافة لتكمل رحلتها لمرحلة العروض المباشرة على خشبة المسرح.