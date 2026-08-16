الاتفاق يفقد 4 أمام الجبلين

تغادر بعثة فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى حائل، الإثنين، بقائمةٍ غير مكتملةٍ، استعدادًا لمواجهة الجبلين، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، في ظل خروج أربعة لاعبين من حسابات المدرب الأسترالي آثر بوباس، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «بالرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، سيفتقد الفريق الشرقي خدمات عبد العزيز البيشي، والسويدي جوردان لارسون أمام الجبلين بسبب عدم اكتمال إجراءات تسجيلهما حتى الآن، ما يحول دون الاستعانة بهما في هذه المواجهة.

ويمتدُّ الغياب إلى الكوسوفي بيرسانت سيلينا على الرغم من تسجيله رسميًّا في قائمة الفريق بسبب عدم وصوله إلى الجاهزية المطلوبة للمشاركة. في حين يستمر غياب السلوفاكي ماريك روداك، حارس المرمى، بداعي الإصابة.

ويضع تعدُّد الغيابات المدرب أمام خياراتٍ محدودةٍ قبل اللقاء، لذا سيعمل على تجهيز العناصر المتاحة خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل المغادرة إلى حائل.