الحزم يعبر

تأهل فريق الحزم الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على مضيفه البكيرية 3-2 في افتتاح منافسات دور الـ32، الأحد (المركز الإعلامي ـ الحزم)