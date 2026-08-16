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الحزم يعبر

2026.08.16 | 09:59 pm
تأهل فريق الحزم الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على مضيفه البكيرية 3-2 في افتتاح منافسات دور الـ32، الأحد (المركز الإعلامي ـ الحزم)
الحزم يعبر

الحزم يعبر

الحزم يعبر

الحزم يعبر

الحزم يعبر