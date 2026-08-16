الذهبية الثانية.. مارشان يُتوّج بلقب 400 متر حرة

حقّق الفرنسي ليون مارشان إنجازًا مميزًا بتتويجه بطلًا لأوروبا في سباق 400 متر سباحة حرة، وهو سباق مثّل تحديًا جديدًا بالنسبة إليه، الأحد في سان دوني بضواحي باريس العاصمة الفرنسية.

وسجّل مارشان زمنًا قدره 3:43.14 دقائق، محطمًا بذلك الرقم القياسي الفرنسي المُسجّل باسم يانيك أنييل، وحاصدًا الذهبية بفارق 1.32 ث أمام المجري أوليفر باباي في المركز الثاني، والألماني لوكاس مارتنز حامل الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة في المركز الثالث.

وبذلك أحرز السباح الفرنسي الذي تُوّج بذهبية 200 متر فراشة الجمعة الماضي، اللقب الأوروبي الثاني في مسيرته.

وبلغ مارشان النهائي بعدما سجّل رابع أفضل زمن في التصفيات الصباحية، لكنه أشار إلى أنه سيتمكن على الأرجح من الانطلاق بوتيرة أسرع في النهائي.

وفرض البطل الأولمبي أربع مرات سيطرته على السباق من البداية إلى النهاية، من دون أن يترك مجالًا للشك، على الرغم من أن هذا السباق لا يُعد من اختصاصاته الأساسية.

وقبل بطولة أوروبا في باريس، لم يسبق لمارشان أن خاض سباق 400 متر سباحة حرة في بطولة دولية كبرى.

ووصل بطل العالم سبع مرات إلى باريس وهو يعاني من إصابة عضلية في الفخذ تعرّض لها خلال بطولة فرنسا، ما دفعه إلى تقليص برنامجه الفردي إلى سباقين فقط هما 200 متر فراشة، أحد أبرز اختصاصاته، و400 متر حرة.