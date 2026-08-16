دورة سينسيناتي.. مدفيديف يتأهل ورود ينسحب

تأهَّل الروسي دانييل مدفيديف، المصنَّف السابع عالميًّا حاليًّا والأول سابقًا، إلى الدور الثالث من دورة سينسيناتي للماسترز «1000 نقطة» للتنس بتخطيه الأرجنتيني ماركو ترونييليتي 6ـ4 و7ـ5، الأحد.

وعاد مدفيديف، المُتوَّج بلقب الدورة عام 2019، للتأهل إلى الدور الثالث في سينسيناتي للمرة الأولى منذ 2023.

وكسر الروسي إرسال منافسه، المصنَّف الـ 91، في الشوط التاسع من المجموعة الأولى 5ـ4، ثم حسمها على إرساله في الشوط التالي 6ـ4.

وتأخَّر مدفيديف 0ـ2 بكسرٍ للإرسال في مستهل المجموعة الثانية، لكنَّه تمكَّن من إنقاذ كرتين لحسم المجموعة، سنحتا أمام ترونييليتي في الشوط التاسع على إرساله، وفي الشوط العاشر على إرسال منافسه الروسي قبل أن يحسم الأخير المباراة في ساعةٍ و47 دقيقة.

من جهته، انسحب النرويجي كاسبر رود، المصنَّف الـ 17، من مباراته أمام الأسترالي كريستوفر أوكونيل، المصنَّف الـ 129، بعدما بدا أنه يعاني من إصابةٍ في أسفل الظهر.

وحسم أوكونيل المجموعة الأولى 7ـ5، فيما كان رود متقدمًا 2ـ1 في المجموعة الثانية قبل الانسحاب.