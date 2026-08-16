بعد خسارة الدرع.. ماريسكا: مازلنا في البدايات

أوضح الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، أن النادي سيظل نشطًا في سوق الانتقالات قبل انتهاء فترة التعاقدات الصيفية، وذلك بعد تعرضه لخسارة 0ـ3 في أول مباراة له تحت قيادته، وذلك أمام أرسنال في مباراة الدرع المجتمع الإنجليزي، الأحد.

وتشير التقارير الإخبارية إلى رحيل رودري، الفائز بكأس ‌العالم، بعدما أنفق مانشستر ‌سيتي مبلغًا قياسيًا للتعاقد مع إليوت أندرسون.

كما يتردد أن النادي على وشك التعاقد مع المغربي أيوب بوعدي صاحب الـ18 عامًا قادمًا من نادي ليل الفرنسي.

وقال ⁠ماريسكا: «لقد تعلمنا بالفعل ‌ما يجب علينا فعله. ‌الأمر لا يتعلق بخسارتنا ​للمباراة أو فوزنا ‌بها، فلم نكن نفكر بشكل مختلف في الحالتين».

وأضاف: «لدينا الكثير من الأشياء التي يجب العمل عليها. لقد بدأ الموسم للتو، لذا هناك العديد من الأشياء التي نحتاج إلى تحسينها، ولكن حتى عندما نفوز بالمباريات، هناك أشياء نحتاج إلى تحسينها».

وسيبدأ مانشستر سيتي ​مشواره في الدوري ​الإنجليزي الممتاز بمباراة على أرضه أمام بورنموث الأحد المقبل.