بوكونيولي ثاني أجنبي يقود إسكتلندا

أعلن الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم، الأحد، تعيين سيباستيان بوكونيولي مدربًا جديدًا للمنتخب ​الأول بموجب عقد مبدئي يمتد لعامين.

ويحل المدرب السابق لنادي موناكو، البالغ من العمر 39 عامًا، محل ستيف كلارك، وسيقود الفريق في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وكان كلارك قد استقال بعد أن قاد منتخب ‌إسكتلندا للعودة إلى كأس ‌العالم للمرة الأولى ​منذ ‌28 ⁠عامًا، ​حيث خرج ⁠الفريق من دور المجموعات في البطولة التي جرت في أمريكا الشمالية.

ويعد بوكونيولي، الظهير الأيسر السابق الذي لعب لعدة أندية منها ستاندار لييج ووست بروميتش ألبيون وبرايتون آند هوف ألبيون، ثاني مدرب أجنبي للمنتخب الإسكتلندي للرجال ​بعد الألماني ​بيرتي فوجتس، الذي تولى المسؤولية في الفترة من 2002 إلى 2004.

وقال بوكونيولي في بيان: «عندما سمعت للمرة الأولى عن هذا الاهتمام، شعرت على الفور بالحماس تجاه هذه الفرصة. يشتهر مشجعو ⁠إسكتلندا بشغفهم، كما ظهر أخيرًا ‌في كأس ‌العالم بالولايات المتحدة، واختبرت ذلك ​بنفسي كلاعب في ‌صفوف منتخب بلجيكا عندما لعبنا هناك في ‌عام 2013».

ويأتي المدرب البلجيكي صاحب الـ39 عامًا لتولي تدريب إسكتلندا بعد فترة قصيرة قضاها في موناكو، حيث أقيل في يونيو الماضي بعد ‌أن احتل النادي المركز السابع بدوري الدرجة الأولى الفرنسي وفشل في ⁠التأهل ⁠لدوري أبطال أوروبا.

وقبل انضمامه إلى موناكو، حصل بوكونيولي على لقب مدرب العام في بلجيكا بعد أن قاد أونيون سان جيلواز إلى الفوز بلقب الدوري.