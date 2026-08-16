الإثنين.. سيدات النصر يبدأن تمهيدي أبطال آسيا

يفتتح فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات مشواره في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا بمواجهة الاتحاد الأردني على ملعب هيسور المركزي في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، الإثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وتضمُّ المجموعة أيضًا بام خاتون الإيراني، وسسكا دوشنبه الطاجيكي.

ويخوض الفريق النصراوي، بطل الدوري الممتاز، تمهيدي البطولة القارية للمرة الثالثة تواليًا، ويطمح في ظهورٍ مختلفٍ بعد أن ودَّع المنافسات في مشاركتَيه السابقتين.

ويأمل «الأصفر» تحقيق بدايةٍ مثاليةٍ أمام الاتحاد الأردني الذي يلتقيه للمرة الثانية في أقل من أسبوعين حيث تغلب عليه 3ـ0 في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا التي تُوِّج بلقبها.

ويبرز في صفوف الفريق النصراوي كوكبةٌ من النجمات، منهن البرتغالية أندريا فاريا، والتنزانية كلارا لوفانجا، والبحرينية حصة العيسى، والفرنسية نسرين بهلولي، ومنى عبد الرحمن، حارسة المرمى.

ويشارك في الدور التمهيدي 24 فريقًا بزيادة خمسة فرقٍ عن النسخة الماضية، تم توزيعها على ست مجموعاتٍ، ويتأهل متصدر كل مجموعةٍ إلى دور المجموعات.