خضري.. توأم جديد في الملاعب السعودية

حرِص مراد خضري، مهاجم فريق الوحدة الأول لكرة القدم، على الاحتفال مع توأمِه عادل خضري، الظهير الأيمن، أمام الكاميرات بعد إحرازه هدفًا في مرمى الشباب، الأحد، ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووُلِد الشقيقان في اليوم ذاته، 1 أكتوبر 2003، ويُمثِّل مراد الوحدة منذ صيف 2024، فيما انضمَّ عادل إلى الفريق ذاته صيف العام الماضي، علمًا أنهما ترعرعا كرويًّا في قطاع الفئات السنية للنادي الأهلي.

وأمام «الليوث»، أشركهما المدرب المقدوني الشمالي سلافشي فوينيسكي في التشكيل الأساسي.

ويشارك الوحدة، للموسم الثاني على التوالي، في دوري يلو للدرجة الأولى بعد هبوطه من «روشن» بنهاية موسم 2024ـ2025.

وحاليًا، ينشط في الملاعب السعودية التوأم علي وقاسم لاجامي، والتوأم محمد وصالح أبو الشامات، والتوأم سعد وياسر آل موسى. ويلعب علي لاجامي في فريق الهلال وشقيقه قاسم في الدرعية. ويمثّل صالح أبو الشامات الأهلي، ويلعب شقيقه محمد في القادسية. ويُزامِل ياسر آل موسى التوأم خضري في الوحدة، وينشط شقيقه سعد في الاتحاد.