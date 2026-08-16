القس لـ «الرياضية»: سرقوا فكرتي.. ومتمسك بحقي

أكد الفنان محمد القس تعرُّض فكرةٍ له خاصَّةٍ بعملٍ فني للسرقة، موضحًا لـ «الرياضية»، أن العمل الذي يعود تأليفه إليه تم عرضه فعليًّا دون ذكر اسم مؤلفه.

وذكر القس، أن الفكرة تعود إليه، وأن ما حدث يتعلَّق باستخدامها وتقديمها للجمهور دون الإشارة إلى صاحبها، مؤكدًا تمسُّكه بحقه في الفكرة والتأليف، مشيرًا إلى أن الموضوع محل متابعةٍ في الوقت الجاري.

ولم يكشف الفنان عن تفاصيلَ إضافيةٍ تتعلَّق بمحتوى العمل، أو الخطوات التي قد يتخذها خلال الفترة المقبلة، مكتفيًا بتأكيد صحة ما تم تداوله من أخبارٍ في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الموضوع.

وفيما يتعلَّق بالإجراءات القانونية، بيَّن لـ «الرياضية» القس، أنه وكَّل محاميًّا لمتابعة الموضوع، لكن عندما طُلب منه الكشف عن اسم المحامي، أجاب: «الله سبحانه وتعالى».

ويأتي حديث الفنان في أعقاب تداول أخبارٍ حول العمل وسط ترقُّبٍ لما قد تسفر عنه تطورات الموضوع خلال الفترة المقبلة، وإذا ما كان سيشهد خطواتٍ رسميةً تتعلَّق بحقوق الفكرة والتأليف.