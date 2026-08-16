قبل الدرعية.. النصر يستعيد العقيدي والعمري

عاد نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، وزميله المدافع عبد الإله العمري إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، الأحد، بعد تعافيهما من الإصابة، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وعانى العقيدي من كدمةٍ في الكتف، حالت دون دخوله قائمة مواجهة الفتح التي كسبها فريقه 3ـ0، السبت، في بداية حملة دفاعه عن لقب دوري روشن السعودي، والأمر ذاته ينطبق على العمري الذي تعرَّض لإصابةٍ في المفصل.

وعمد الأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق النصراوي، إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال التدريبات التي استؤنفت في مركز «دار النصر» التدريبي، إذ ضمَّت الأولى المشاركين بصفةٍ أساسيةٍ أمام الفتح، وخضعوا لتمارينَ استرجاعيةٍ واستشفائيةٍ، فيما تنوَّعت تدريبات الثانية بين النواحي اللياقية والتكتيكية.

ويُجري الفريق النصراوي حصةً تدريبيةً أخيرةً، الإثنين، يرسم خلالها المدرب ملامح التشكيلة التي سيعتمدها في مباراة الدرعية، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك ضمن دور الـ 32 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.